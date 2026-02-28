Новый проект «Dreamland Botanico» может перекрыть жителям Чакви выход к пляжу

28.02.2026 21:09





Компания «Dreamland Oasis» планирует реализовать в Чакви новый масштабный проект — «Dreamland Botanico». Речь идёт об освоении до 5 гектаров прибрежной территории и строительстве двух 58-этажных башен высотой до 195 метров, двух 6-этажных корпусов и двух вилл. Проект предусматривает также пирс и вертолётную площадку.



Застройка запланирована на участке по адресу улица Батуми №50-52 и его продолжении — улица Мезгваурта, 38. По документам детального плана застройки, представленным в мэрию Батуми, комплекс рассчитан примерно на 12 000 жителей.



Местные жители утверждают, что после реализации проекта фактически потеряют прямой доступ к морю. По их словам, значительная часть пляжа перед их домами будет застроена, а существующая дорога к берегу изменит конфигурацию. Публично комментировать ситуацию большинство из них отказалось.



До 2022 года эта территория была общественным пространством. Затем правительство Аджарии продало её за 16 миллионов лари с инвестиционными обязательствами.



Согласно плану, после реализации проекта Чакви соединят с Ботаническим садом благоустроенным бульваром протяжённостью 2,1 км. Предусмотрено укрепление берега, создание 7000 кв.м прибрежной площади с туристической инфраструктурой, строительство автомобильного и пешеходного моста к комплексу «Dreamland Oasis», формирование единого туристического кластера с аквапарком, SPA, бассейнами, ресторанами, конференц-залами, отелями и мариной.



Компания обещает инвестиции в размере 350 млн лари и создание около 2500 рабочих мест — как на этапе строительства, так и после завершения проекта.



В качестве компенсационного механизма за превышение параметров застройки компания предлагает обустроить современный сквер рядом с собственным проектом — с дорожками, озеленением, освещением и общественным пространством.



Дополнительно на землях, находящихся на балансе правительства Аджарии, планируется пирс с бассейном, фонтаны, велодорожка, пешеходные маршруты, укрепление берега и мост через реку Чаквисцкали.



Разрешение на начало административного производства по детальному плану застройки мэр Батуми подписал 12 января 2026 года.



82% компании «Dreamland Oasis» принадлежит австрийской компании, 18% — Николаозу Гегучадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





