В Батуми задержан директор туркомпании


28.02.2026   20:58


По информации МВД, в Батуми по решению суда задержан 47-летний Л.Ф. по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие установило, что директор одной из туристических компаний, действуя по заранее разработанному плану и используя служебное положение, присвоил деньги десятков граждан. Он обещал организовать зарубежные туры, однако обязательства не выполнил. Общий ущерб составил 218 427 лари.

По итогам оперативных мероприятий и следственных действий Л.Ф. был задержан в качестве обвиняемого. Расследование ведётся по подпункту «б» части 3 статьи 180 УК Грузии, что предусматривает до 9 лет лишения свободы.


