Глава правительства Аджарии сообщил о блокировке банковского счёта после санкций Великобритании

28.02.2026 21:39





«Доступ к банковскому счёту ограничен с декабря 2024 года», — указал председатель правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили в своей последней имущественной декларации.



19 декабря 2024 года Великобритания ввела против него санкции. На тот момент Тамазашвили занимал должность начальника полиции Тбилиси. Этот период сопровождался жёстким разгонами проевропейских протестов, в ходе которых фиксировались случаи насилия со стороны правоохранителей.



В декларации, поданной 30 ноября 2025 года (в ней отражены доходы и расходы за 2024 год), не уточняется, по какой причине ограничен доступ к счёту в «Сакартвелос банки». На этом зарплатном счёте у него оставалось 5750 лари. За 2024 год в должности начальника полиции Тбилиси Тамазашвили получил 105 206 лари заработной платы.



Новая декларация должна быть представлена до декабря 2026 года.



Связано ли ограничение доступа к счёту с британскими санкциями? Имеются ли у него счета в других банках, учитывая, что действующее законодательство не предусматривает получение зарплаты наличными для должностных лиц? За комментариями СМИ обратились в пресс-службу правительства Аджарии, однако ответа не получила.



Помимо Сулхана, 19 декабря 2024 года Великобритания ввела санкции против тогдашнего министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, его заместителя Александрэ Дарахвелидзе, главы службы по чрезвычайным ситуациям Звиада Харазишвили и заместителя «Хареба» Миллера Лагазаури.



2 апреля 2024 года санкции были введены против судей Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе.



10 апреля 2025 года под санкции попали генеральный прокурор Гиорги Габиташвили, заместитель министра внутренних дел Шалва Бедоидзе, заместитель руководителя ГДД Мирза Кезевадзе и глава Специальной следственной службы Карло Кацитадзе.



19 сентября 2025 года санкции были введены против бывшего генпрокурора Отара Партсхаладзе и бизнесмена Левана Васадзе.



Проверка имущественных деклараций других должностных лиц, находящихся под британскими санкциями и продолжающих занимать посты, показала, что в декларациях за 2025 год сведения об ограничении доступа к банковским счетам не указаны.





