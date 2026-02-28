Старинные гробницы во время ремонта дороги обнаружили в Рустави

Во время ремонта дороги на улице Санапиро в Рустави рабочие нашли старинные захоронения. Работы по асфальтированию приостановили и сообщили о находке Агентству по охране культурного наследия. Археологи обнаружили 11 каменных гробниц христианского происхождения.



По мнению специалистов, по своей конструкции и типологии найденные захоронения относятся к IV–V векам и представляют собой коллективное погребальное сооружение. Все захоронения выполнены по христианскому обряду.



«В каменной погребальной камере обнаружили семь черепов, соответственно подтверждено наличие семи индивидов. Интересно, что на нескольких черепах заметны прижизненные травмы, поэтому их дальнейшее изучение представляет особую важность», — пояснил археолог Мате Ахалая.



После завершения раскопок весь костный материал передадут в Краеведческий музей Рустави, где проведут комплексные исследования, включая антропологический анализ.



Рустави расположен примерно в 25 километрах от Тбилиси и в советский период был известен как крупный индустриальный центр. Город активно застраивался во второй половине XX века и считался символом промышленной Грузии, что долгое время закрепляло за ним репутацию «молодого» города. Масштабные археологические исследования в Рустави начались в 2025 году на территории старинной крепости. Однако новые находки обнаружены значительно дальше от основной зоны работ.







