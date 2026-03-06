|
НАП начинает осуществление Программы управления гиперпопуляцией собак на 2026 год
06.03.2026 12:51
Согласно распоряжению правительства Грузии, Национальное агентство продовольствия Грузии Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии при участии Министерства регионального развития Грузии и органов местного самоуправления реализует «Программу управления гиперпопуляцией собак на 2026 год».
Как говорится в информации, распространённой Национальным агентством продовольствия, цель программы — обеспечение отслеживаемости животных и профилактика бешенства, что важно для защиты здоровья, безопасности и жизни как домашних животных, так и людей.
«Национальное агентство продовольствия по всей территории Грузии, за исключением самоуправляемых городов, наряду с вакцинацией против бешенства будет регистрировать собак, имеющих владельцев, в единой базе данных с использованием микрочипов, а также проводить стерилизацию самок собак.
Кроме Тбилиси и Автономной Республики Аджария, безнадзорным и бездомным собакам будут проводиться вакцинация против бешенства, идентификация/регистрация и кастрация/стерилизация. В зависимости от региона животных будут перевозить в муниципальные приюты для животных в Тбилиси, Гурджаани, Гори и Кутаиси.
Помимо уже существующих приютов, при поддержке Министерства регионального развития и участии Национального агентства продовольствия планируется строительство новых муниципальных приютов в регионах Квемо Картли, Самегрело — Земо Сванети и Самцхе — Джавахети.
Национальное агентство продовольствия призывает население сотрудничать с уполномоченными представителями агентства в процессе реализации программы, участвовать в процессе идентификации и регистрации, а также соблюдать правила, направленные на защиту здоровья и безопасности как людей, так и собак», — говорится в сообщении.
