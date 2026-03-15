Toyota Prius остается самым популярным автомобилем в Грузии
15.03.2026 16:53
Toyota Prius остается самым популярным автомобилем в Грузии.
Топ-10 самых востребованных машин, по данным Национального офиса статистики, такой:
▪️ Toyota Prius, 51 112 машин.
▪️ Opel Astra, 37 150 машин.
▪️ Ford Transit, 35 286 машин.
▪️ Honda Fit, 26 642 машин.
▪️ ВАЗ 21063, 22 865 машин.
▪️ Toyota Camry, 22 808 машин.
▪️ Volkswagen Jetta, 20 728 машин.
▪️ Hyundai Elantra, 18 258 машин.
▪️ Mercedes-Benz C 180, 17 418 машин.
▪️ Subaru Forester, 17 418 машин.
В 2025 году почти половина из 1,9 миллиона автомобилей в Грузии была зарегистрирована в Тбилиси.
Общее количество зарегистрированных автомобилей в стране увеличилось по сравнению с 2024-м на 6,9 %. Большинство машин в Грузии — легковые.
