Toyota Prius остается самым популярным автомобилем в Грузии


15.03.2026   16:53


Топ-10 самых востребованных машин, по данным Национального офиса статистики, такой:

▪️ Toyota Prius, 51 112 машин.
▪️ Opel Astra, 37 150 машин.
▪️ Ford Transit, 35 286 машин.
▪️ Honda Fit, 26 642 машин.
▪️ ВАЗ 21063, 22 865 машин.
▪️ Toyota Camry, 22 808 машин.
▪️ Volkswagen Jetta, 20 728 машин.
▪️ Hyundai Elantra, 18 258 машин.
▪️ Mercedes-Benz C 180, 17 418 машин.
▪️ Subaru Forester, 17 418 машин.

В 2025 году почти половина из 1,9 миллиона автомобилей в Грузии была зарегистрирована в Тбилиси.

Общее количество зарегистрированных автомобилей в стране увеличилось по сравнению с 2024-м на 6,9 %. Большинство машин в Грузии — легковые.


