Минсельхоз ужесточает контроль за вырубкой самшита
30.03.2026 10:41
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства ужесточает контроль за вырубкой самшита в связи с приближением праздника Вербного воскресенья.
По информации пресс-службы ведомства, вырубка самшита, его выкорчевывание или повреждение ветвей является наказуемым деянием. Размер санкций увеличен и составляет от 500 до 2000 лари. В случае если причинённый окружающей среде ущерб превышает 1000 лари, делу придаётся уголовная квалификация.
«В связи с праздником Вербного воскресенья Национальное лесное агентство напоминает населению, что заготовка самшита допускается только из питомников, находящихся в частной собственности, и с искусственно созданных плантаций, на основании соответствующего свидетельства о происхождении, выданного органом местного самоуправления. Колхидский самшит является видом, занесённым в Красную книгу, и его заготовка на территории государственных лесов запрещена.
Национальное лесное агентство ещё раз призывает население не нарушать закон, поскольку, как и в предыдущие годы, за каждое выявленное нарушение будут применяться строгие санкции, предусмотренные законодательством», — отметил руководитель Национального лесного агентства Бесик Амиранашвили.
Следует отметить, что в последние несколько лет усыхание самшита на территории страны представляет серьёзную проблему. Помимо патогенного грибка, природным насаждениям колхидского самшита значительную угрозу наносил инвазивный вредитель — самшитовая огнёвка.
Национальное лесное агентство с 2016 года реализует комплексные мероприятия на подведомственных лесных территориях, в повреждённых насаждениях колхидского самшита, которые, помимо борьбы с вредителями и болезнями, включают также меры по сохранению вида. Важно отметить, что благодаря многолетним мерам численность вредителя значительно сократилась.
