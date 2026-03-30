В Грузии выросло количество видеоштрафов за нарушение ПДД в 2025 году

30.03.2026 11:54





В 2025 году в Грузии увеличилось количество выписанных штрафов по результатам видеофиксации. Согласно статистике Министерства внутренних дел, в прошлом году по всей стране было выписано в общей сложности 3 332 037 штрафов, выписанных на основании видеозаписей, тогда как в 2024 году их число составляло 3 001 397. Трудно сказать, чем вызвано увеличение количества штрафов, хотя это может быть связано с растущим числом видеокамер на дорогах.



Что касается суммы, то, согласно официальной статистике, общая сумма штрафов, выписанных на основании видеозаписей, в прошлом году составила 231 754 040 лари, причем примерно в половине случаев штраф был уменьшен на 20%. Средний размер штрафа составил 70 лари. В 2025 году наибольшее количество штрафов — около 1,5 миллиона — было выписано в Тбилиси, остальные — в регионах, где лидировали Шида-Картли и Имерети.



В 2024 году общая сумма выписанных штрафов по видеофиксации составила 187 612 060 лари, причем примерно половина этих штрафов была оплачена с 20-процентной скидкой.



Стоит отметить, что если видеоштраф оплачивается в течение 10 рабочих дней с момента выписки, то 20% от суммы штрафа списывается. Как показывают статистические данные за последние два года, примерно половина оштрафованных пользуется этой льготой.



К сведению: штрафы за нарушения, зафиксированные на видео, выписываются на основании записей с видеокамер. Скидка в размере 20% при оплате штрафа в течение 10 дней была введена в 2017 году с целью стимулирования своевременной оплаты.







