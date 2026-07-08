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Зона ожидания для встречающих Тбилисского аэропорта полностью открыта


08.07.2026   15:56


Зона ожидания для встречающих в терминале прилёта Тбилисского международного аэропорта полностью открыта. Об этом говорится в сообщении аэропорта.

По информации аэропорта, в настоящее время все зоны, задействованные в обслуживании пассажиров, работают в штатном режиме.

«Из-за технических проблем, вызванных сложными погодными условиями, в соответствии с протоколами безопасности часть зоны ожидания была закрыта на протяжении всей ночи. В течение нескольких часов прибывающие пассажиры также пользовались альтернативным выходом. В настоящее время все зоны, задействованные в обслуживании пассажиров, работают в обычном режиме, а все ограничения сняты. По этой причине в Тбилисском международном аэропорту не был задержан ни один рейс. Приносим пассажирам извинения за причинённые неудобства», — говорится в сообщении Тбилисского международного аэропорта.

Вчера, во время проливного дождя, крыша зоны ожидания аэропорта не выдержала. В зале ожидания вода лилась так же, как и на улице.


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