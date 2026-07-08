Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кавелашвили поддержал протест делегации Грузии на ПА ОБСЕ


08.07.2026   16:29


Михаил Кавелашвили, шестой президент Грузии, прокомментировал уход делегации Грузии с заседания ПА ОБСЕ до голосования по «Гаагской декларации», которая содержит резолюцию с критикой властей страны. Он отметил, что парламентская делегация «дала достойный ответ» конгрессмену США Джо Уилсону, и призвал не уделять значительного внимания заявлениям таких политиков.

Он заявил, что депутаты Грузии регулярно дают оценку высказываниям Уилсона и делают в его адрес «объективные замечания».

«Наша парламентская делегация дала Джо Уилсону соответствующий ответ. Каждый день наши депутаты достаточно точно комментируют его заявления и дают им объективную оценку. Для меня действия одного конгрессмена, который является заинтересованной стороной, очевидны — лежат на ладони. Также любому гражданину легко понять, какие еще силы могут за этим стоять. Поэтому подобным персонам следует уделять как можно меньше внимания», — заявил Кавелашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна