Кавелашвили поддержал протест делегации Грузии на ПА ОБСЕ

08.07.2026 16:29





Михаил Кавелашвили, шестой президент Грузии, прокомментировал уход делегации Грузии с заседания ПА ОБСЕ до голосования по «Гаагской декларации», которая содержит резолюцию с критикой властей страны. Он отметил, что парламентская делегация «дала достойный ответ» конгрессмену США Джо Уилсону, и призвал не уделять значительного внимания заявлениям таких политиков.



Он заявил, что депутаты Грузии регулярно дают оценку высказываниям Уилсона и делают в его адрес «объективные замечания».



«Наша парламентская делегация дала Джо Уилсону соответствующий ответ. Каждый день наши депутаты достаточно точно комментируют его заявления и дают им объективную оценку. Для меня действия одного конгрессмена, который является заинтересованной стороной, очевидны — лежат на ладони. Также любому гражданину легко понять, какие еще силы могут за этим стоять. Поэтому подобным персонам следует уделять как можно меньше внимания», — заявил Кавелашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





