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Жертвой ДТП на дороге Каспи-Кавтисхеви стала 19-летняя девушка


15.07.2026   10:36


На дороге Каспи–Кавтисхеви произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 19-летняя девушка. По имеющейся информации, водитель автомобиля, в котором находилась девушка, не справился с управлением, из-за чего машина съехала с проезжей части и врезалась в земляной холм.

Как сообщают в Министерстве внутренних дел, водитель автомобиля задержан.

Расследование произошедшего ведется по части 6 статьи 276 Уголовного кодекса Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.


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