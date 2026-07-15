Жертвой ДТП на дороге Каспи-Кавтисхеви стала 19-летняя девушка

15.07.2026 10:36





На дороге Каспи–Кавтисхеви произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла 19-летняя девушка. По имеющейся информации, водитель автомобиля, в котором находилась девушка, не справился с управлением, из-за чего машина съехала с проезжей части и врезалась в земляной холм.



Как сообщают в Министерстве внутренних дел, водитель автомобиля задержан.



Расследование произошедшего ведется по части 6 статьи 276 Уголовного кодекса Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть человека), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





