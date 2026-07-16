Прокуратура предъявила обвинение по факту наезда на мать с ребенком в Гори

16.07.2026 10:49





Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному водителю, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, по делу о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлёкшем гибель двух человек.



Как сообщили в прокуратуре, предъявленное обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.



«Расследованием, проведённым Министерством внутренних дел Грузии, установлено, что в ночь на 13 июля 2026 года в Гори обвиняемый, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила безопасности дорожного движения и совершил наезд на мать и сына, которые передвигались пешком. В результате дорожно-транспортного происшествия оба пострадавших скончались в клинике.



Задержанному предъявлено обвинение по части 9-й статьи 276-й Уголовного кодекса Грузии (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее гибель двух человек), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.



Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.





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