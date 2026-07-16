Грузия подписала соглашение о внедрении системы поддержки управления воздушным пространством EUROCONTROL

16.07.2026 11:02





По инициативе Агентства гражданской авиации Грузии и при международной координации в стране будет внедрена LARA (Local and Sub-Regional Airspace Management Support System) — система поддержки управления воздушным пространством, разработанная Европейской организацией по безопасности аэронавигации (EUROCONTROL). Об этом сообщает Агентство гражданской авиации.



По информации ведомства, соответствующее соглашение подписали командующий авиацией и противовоздушной обороной Сил обороны Грузии, полковник Серго Нинуа, и генеральный директор предприятия аэронавигационного обслуживания ООО «Сакаэронавигация» (Sakaeronavigatsia) Гоча Мезвришвили.



Как отмечается в сообщении, на встрече, состоявшейся в Агентстве гражданской авиации, стороны обсудили практические меры по внедрению системы, а также текущую работу в рамках деятельности Постоянного гражданско-военного комитета по управлению воздушным пространством.



Было отмечено, что внедрение системы LARA позволит оптимизировать процессы управления воздушным пространством Грузии и улучшить координацию между гражданским и военным секторами.



LARA (Local and Sub-Regional Airspace Management Support System) — это программное обеспечение, разработанное EUROCONTROL для автоматизации процессов управления воздушным пространством и эффективной реализации концепции гибкого использования воздушного пространства (Flexible Use of Airspace, FUA). Система обеспечит оперативное распределение и управление воздушным пространством в интересах как гражданской, так и военной авиации.



Кроме того, LARA позволит в режиме реального времени обмениваться с EUROCONTROL информацией о текущем статусе воздушного пространства, что необходимо для его эффективного планирования и использования. Проект реализуется в рамках программы поддержки EUROCONTROL.



В Агентстве гражданской авиации подчеркнули, что как председательствующий орган Постоянного гражданско-военного комитета по управлению воздушным пространством ведомство продолжит внедрение и развитие концепции гибкого использования воздушного пространства на стратегическом, предтактическом и тактическом уровнях.







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