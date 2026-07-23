Состояние здоровья двух молодых людей, раненных в результате стрельбы на Вере, стабильное

23.07.2026 11:13





По информации исполнительного директора клиники «Хелсикор» Шмаги Чиокадзе, состояние здоровья двух молодых людей, получивших ранения в результате стрельбы в районе Вере в Тбилиси, остаётся стабильным.



По словам Шмаги Чиокадзе, у одного из пострадавших при поступлении в клинику была открытая рана в области левого плеча, у второго — в области левой кисти. Оба были прооперированы, находятся в сознании и останутся в клинике ещё на несколько дней для прохождения реабилитации.



«22 июля, примерно в 22:00, к нам доставили двух молодых парней 17–18 лет. Оба нуждались в хирургическом вмешательстве: у одного было ранение в области левого плеча, у второго — в области левой кисти. Обоим была проведена операция. Оперативное лечение прошло успешно. В настоящее время состояние обоих стабильное, угрозы их жизни и здоровью нет.



Пока они останутся в клинике, поскольку, как вы понимаете, речь идёт о ранениях. Были ли они нанесены огнестрельным оружием или нет, это установит экспертиза. Поэтому дождёмся её результатов. Пострадавшие находятся в сознании, чувствуют себя хорошо. Что касается периода реабилитации, посмотрим, сколько времени для этого потребуется», — заявил исполнительный директор клиники «Хелсикор».



Напомним, полиция задержала одного человека по делу об убийстве и ранении, произошедших в Тбилиси, в районе Вере.



По данным МВД Грузии, следствием установлено, что обвиняемый 22 июля в Тбилиси открыл огонь из огнестрельного оружия, ранив четырёх человек, после чего скрылся с места происшествия.



Все четверо были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи, однако один из пострадавших несовершеннолетних вскоре после госпитализации скончался от полученных ранений.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





