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Крупный оползень накрыл жилые дома в селе Гомаро на юге Грузии


24.07.2026   10:23


Оползень сошел в четверг в селе Гомаро Адигенского муниципалитета. Огромный грязевой поток вперемешку с крупными камнями практически полностью покрыл несколько дворов: под селем оказались приусадебные участки, автомобили, а грязевая масса хлынула прямо в жилые дома.

Кадры с места распространяет региональное издание TOK2Region.

В селе, где проживает менее 400 человек, точный масштаб бедствия еще предстоит оценить. Официальных комментариев от мэрии Адигени или администрации края Самцхе-Джавахети пока не поступало. По данным местных жителей, на место происшествия уже прибыла тяжелая техника и приступила к расчистке завалов.


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