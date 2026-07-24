Крупный оползень накрыл жилые дома в селе Гомаро на юге Грузии

24.07.2026 10:23





Оползень сошел в четверг в селе Гомаро Адигенского муниципалитета. Огромный грязевой поток вперемешку с крупными камнями практически полностью покрыл несколько дворов: под селем оказались приусадебные участки, автомобили, а грязевая масса хлынула прямо в жилые дома.



Кадры с места распространяет региональное издание TOK2Region.



В селе, где проживает менее 400 человек, точный масштаб бедствия еще предстоит оценить. Официальных комментариев от мэрии Адигени или администрации края Самцхе-Джавахети пока не поступало. По данным местных жителей, на место происшествия уже прибыла тяжелая техника и приступила к расчистке завалов.





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