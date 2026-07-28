Светосигнальное и навигационное оборудование на ВПП аэропорта Кутаиси будет полностью модернизировано

28.07.2026 17:44





Компания «Сакаэронавигация» полностью обновит светосигнальное и навигационное оборудование на взлетно-посадочной полосе Кутаисского международного аэропорта. Об этом заявил председатель наблюдательного совета компании Леван Каранадзе.



По его словам, новые ультрасовременные системы будут полностью соответствовать как стандартам ICAO (Международной организации гражданской авиации), так и нормам Европейского союза.



«Сегодня мы ознакомились с ходом реализации инфраструктурного проекта в Кутаисском аэропорту. Это один из важнейших проектов в истории независимой Грузии, поскольку впервые строится взлетно-посадочная полоса длиной 3 600 метров — самая длинная в стране.



«Сакаэронавигация» полностью обновит светосигнальное и навигационное оборудование на полосе. Кроме того, будут установлены новые метеостанции. Уже смонтирована новая система инструментальной посадки. Таким образом, вся навигационная инфраструктура будет модернизирована с использованием ультрасовременных технологий, соответствующих стандартам ICAO и требованиям Европейского союза.



В рамках проекта также разработаны новые стандартные процедуры взлета и посадки, которые были проверены и подтверждены с помощью специальной летающей лаборатории», — отметил Леван Каранадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





