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В Батуми планово обрезают пальмы


18.08.2026   16:49


В городе продолжаются работы по обрезке пальм. На этом этапе работы уже проведены на улицах Багратиони и Пиросмани.

Это не просто вопрос внешнего вида города — своевременная обрезка необходима для здорового роста пальм и сохранения городского озеленения.

Служба озеленения и ландшафтного планирования проводит такие работы планово два раза в год.

Тропический облик Батуми не возникает сам по себе — за ним стоит постоянный уход и серьёзная ежедневная работа.


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