В Батуми планово обрезают пальмы

18.08.2026 16:49





В городе продолжаются работы по обрезке пальм. На этом этапе работы уже проведены на улицах Багратиони и Пиросмани.



Это не просто вопрос внешнего вида города — своевременная обрезка необходима для здорового роста пальм и сохранения городского озеленения.



Служба озеленения и ландшафтного планирования проводит такие работы планово два раза в год.



Тропический облик Батуми не возникает сам по себе — за ним стоит постоянный уход и серьёзная ежедневная работа.





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