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В Батуми планово обрезают пальмы
18.08.2026 16:49
В городе продолжаются работы по обрезке пальм. На этом этапе работы уже проведены на улицах Багратиони и Пиросмани.
Это не просто вопрос внешнего вида города — своевременная обрезка необходима для здорового роста пальм и сохранения городского озеленения.
Служба озеленения и ландшафтного планирования проводит такие работы планово два раза в год.
Тропический облик Батуми не возникает сам по себе — за ним стоит постоянный уход и серьёзная ежедневная работа.
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