|
|
|
Авария в Озургети: погибла 16-летняя девушка, трое пострадали
27.08.2026 13:59
Прошлой ночью на дороге Озургети — Шемокмеди, в районе села Цителмта, произошло серьёзное ДТП, сообщает Guriis Moambe.
В результате аварии погибла 16-летняя девушка из Тбилиси, ещё трое молодых людей получили травмы.
По данным клиники Medalfa, погибшую доставили в больницу с травмами, несовместимыми с жизнью: переломами основания черепа и таза, повреждением печени и другими травмами. Спасти её не удалось.
Трое пострадавших остаются в Medalfa с переломами и ранениями. По информации врачей, угрозы их жизни нет.
По словам очевидцев, автомобиль сначала врезался в бордюр, после чего вылетел во двор местного жителя.
Погибшая находилась в селе Гоми в гостях. Один из пострадавших — житель Цителмтa, двое — жители Гоми.
По факту аварии проводится расследование по статье 276 УК Грузии, нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна