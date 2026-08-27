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Авария в Озургети: погибла 16-летняя девушка, трое пострадали


27.08.2026   13:59


Прошлой ночью на дороге Озургети — Шемокмеди, в районе села Цителмта, произошло серьёзное ДТП, сообщает Guriis Moambe.

В результате аварии погибла 16-летняя девушка из Тбилиси, ещё трое молодых людей получили травмы.

По данным клиники Medalfa, погибшую доставили в больницу с травмами, несовместимыми с жизнью: переломами основания черепа и таза, повреждением печени и другими травмами. Спасти её не удалось.

Трое пострадавших остаются в Medalfa с переломами и ранениями. По информации врачей, угрозы их жизни нет.

По словам очевидцев, автомобиль сначала врезался в бордюр, после чего вылетел во двор местного жителя.

Погибшая находилась в селе Гоми в гостях. Один из пострадавших — житель Цителмтa, двое — жители Гоми.

По факту аварии проводится расследование по статье 276 УК Грузии, нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.


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