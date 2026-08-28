Реабилитацию станции метро «Варкетили» отложили еще на четыре месяца

28.08.2026 14:05





Сроки реабилитации станции метро «Варкетили» вновь продлеваются — на этот раз до 30 декабря 2026 года. Соответствующее соглашение заключили Транспортная компания мэрии Тбилиси и компания Bada Construction.



Cогласно документу, опубликованному 1 апреля 2026 года на сайте Агентства государственных закупок, процесс реабилитации верхнего вестибюля метро «Варкетили» был приостановлен.



Причиной остановки работ стало заключение Национального бюро судебной экспертизы имени Самхараули, выявившее «недопустимый размер трещин и их несоответствие предусмотренным нормативами параметрам».





Напомним, 11 марта мэрия Тбилиси опубликовала заявление, в котором говорилось, что полное завершение реабилитационных работ запланировано на лето текущего года. В мэрии отмечали, что в настоящее время разрабатывается проект восстановления поврежденных конструкций верхнего вестибюля, после чего стартуют непосредственно реабилитационные работы.



При этом еще в августе 2025 года мэр Каха Каладзе заявил, что процесс реабилитации завершится до конца года.



Реабилитация станции метро «Варкетили» началась в 2016 году. Станция открылась в сентябре 2017 года, однако уже через несколько месяцев, 30 января 2018 года, на платформе обрушился подвесной потолок. Под завалами оказались люди, ожидавшие поезд. В результате инцидента пострадали 14 человек.





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