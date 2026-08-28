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В Багдати в результате стихии пострадали несколько десятков семей, повреждена также инфраструктура
28.08.2026 18:41
Министр инфраструктуры Реваз Сохадзе вместе с представителями Департамента автомобильных дорог министерства инфраструктуры, Объединённой компании водоснабжения и местных властей на месте ознакомился с ущербом, причинённым стихией в муниципалитете Багдати, а также с ходом ликвидационных работ.
Реваз Сохадзе поручил представителям соответствующих ведомств министерства своевременно восстановить повреждённую инфраструктуру и выполнить необходимые работы.
Как заявил министр, в результате стихии пострадали несколько десятков семей.
«Повреждена также инфраструктура, и наши соответствующие службы активно работают на месте. Департамент автомобильных дорог занимается очисткой как центральных дорог, так и других повреждённых участков. Особенно важно оказать помощь пострадавшим семьям. Мы посетили несколько семей на месте. Во дворы и жилые дома занесло большое количество грязи и обломков. Мы максимально поможем каждой семье, чтобы в кратчайшие сроки очистить их жилую территорию, полностью вывезти с неё нанесённый материал, а также очистить соответствующие каналы и коммуникации, чтобы обеспечить свободный проход воды. Местные власти максимально мобилизованы и окажут пострадавшим семьям помощь в соответствии с их потребностями», — заявил Реваз Сохадзе.
По словам министра, стихия повредила часть уже выполненных и текущих работ в рамках проекта по водоснабжению и водоотведению, реализуемого в городе Багдати.
На рабочей встрече с компанией-подрядчиком были определены первоочередные мероприятия. На первом этапе временно приведут в порядок повреждённые участки дорог, чтобы обеспечить беспрепятственное движение транспорта, после чего начнётся восстановление инфраструктуры, повреждённой в результате стихии.
По информации министерства инфраструктуры, вчера и сегодня без перерыва на ликвидации последствий стихии работают несколько десятков единиц тяжёлой и специальной техники, мобилизованной Департаментом автомобильных дорог и Объединённой компанией водоснабжения.
При координации с соответствующими службами в работах также участвуют технические группы компаний-подрядчиков. Проводятся очистка дорог и улиц, приведение в порядок повреждённых территорий и соответствующие восстановительные работы.
По их же информации, движение автотранспорта по центральной автомобильной дороге осуществляется свободно. Работа мобилизованной техники и соответствующих служб будет продолжаться до полного приведения повреждённой инфраструктуры в порядок.
Напомним, что из-за обильных осадков в муниципалитете Багдати были затоплены дороги, дворы домов, а также сельскохозяйственные угодья.
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