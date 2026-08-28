Стали известны соперники тбилисской «Иберии» на основном этапе Лиги конференций

28.08.2026 18:45





Стали известны соперники тбилисской «Иберии» на основном этапе Лиги конференций.



36 команд, вышедших в основной этап Лиги конференций УЕФА, были распределены по шести группам. Соперниками «Иберии» станут:



«Копенгаген» (Дания)

«Црвена Звезда» (Сербия)

«Хетафе» (Испания)

«Сент-Трюйден» (Бельгия)

«Яблонец» (Чехия)

«Мьельбю» (Швеция)



Чемпион Грузии примет в Тбилиси «Црвену Звезду», «Хетафе» и «Мьельбю», а матчи против «Копенгагена», «Сент-Трюйдена» и «Яблонца» проведёт на выезде.



Даты проведения матчей будут уточнены позднее.



Таким образом, чемпиону Грузии предстоит сыграть с двумя командами, в составе которых выступают грузинские футболисты: в «Хетафе» играет Саба Сазонов, а в «Яблонце» — Вахтанг Чантуришвили.





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