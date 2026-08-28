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Стали известны соперники тбилисской «Иберии» на основном этапе Лиги конференций


28.08.2026   18:45


Стали известны соперники тбилисской «Иберии» на основном этапе Лиги конференций.

36 команд, вышедших в основной этап Лиги конференций УЕФА, были распределены по шести группам. Соперниками «Иберии» станут:

«Копенгаген» (Дания)
«Црвена Звезда» (Сербия)
«Хетафе» (Испания)
«Сент-Трюйден» (Бельгия)
«Яблонец» (Чехия)
«Мьельбю» (Швеция)

Чемпион Грузии примет в Тбилиси «Црвену Звезду», «Хетафе» и «Мьельбю», а матчи против «Копенгагена», «Сент-Трюйдена» и «Яблонца» проведёт на выезде.

Даты проведения матчей будут уточнены позднее.

Таким образом, чемпиону Грузии предстоит сыграть с двумя командами, в составе которых выступают грузинские футболисты: в «Хетафе» играет Саба Сазонов, а в «Яблонце» — Вахтанг Чантуришвили.


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