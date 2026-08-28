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Из-за проливных дождей в Багдати затоплены дороги, дома и поля


28.08.2026   14:24


В муниципалитете Багдати на западе Грузии сильные дожди привели к потопу. Вода залила дороги, дворы домов и сельскохозяйственные угодья — как в самом городе Багдати, так и в окрестных селах.

Дожди повредили дорожное покрытие. На расчистку дорог мобилизована техника. Для жителей, пострадавших от ливней, при мэрии Багдати открыта горячая линия: +995 591 909 005.

Кроме того, на 3-м километре дороги Саирме сошел оползень, перекрывший проезжую часть. Движение всех видов транспорта по этому участку временно запрещено. Об этом сообщает Департамент дорог Грузии. На месте работает специальная техника, идет расчистка дороги.


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