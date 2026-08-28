Список помилованных Кавелашвили участников протестов вырос до девяти

28.08.2026 14:20





СМИ узнали о еще двух осужденных участниках антиправительственных акций, попавших под помилование президента Михаила Кавелашвили к празднику Мариамоба (Успения Богородицы). По данным TV Pirveli, на свободу также выходят 32-летний гражданин России Денис Куланин и 48-летний Автандил Топчишвили.



Дениса Куланина задержали 28 марта 2025 года на проспекте Руставели во время акции против деятельности парламентской комиссии, расследовавшей преступления времен правления «Единого национального движения» Михаила Саакашвили. Куланина обвинили в повреждении полицейского автомобиля. В суде он признал вину и извинился, после чего в июне 2025 года получил два года колонии. В феврале 2026 года активист объявлял голодовку в камере, обвиняя тюремную администрацию в давлении.



Автандил Топчишвили — фигурант «дела 4 октября» 2025 года, когда протестующие снесли ограду и ворвались во двор президентской резиденции на улице Атонели. Ему инкриминировали попытку захвата стратегического объекта и участие в групповом насилии. В июне 2026 года после заключения процессуального соглашения и признания вины суд приговорил его к 1 году реального срока и 3 годам условно.



Таким образом, общее число помилованных участников митингов 2024-2025 годов достигло девяти человек.



Ранее сообщалось о семи помилованных фигурантах, осужденных за участие в проевропейских акциях конца 2024 года и осенних событиях у президентской резиденции. Уголовное преследование всех участников этих акций оппозиция и правозащитники признавали политически мотивированным, их имена числились в списках политзаключенных.



Всего своим праздничным указом Кавелашвили помиловал 226 человек, из которых 217 находились в пенитенциарных учреждениях.





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