В Хелвачаури около 200 семей получили материалы для ремонта повреждённых крыш

28.08.2026 14:27





В муниципалитете Хелвачаури завершилась выдача листового металла в рамках программы по выявлению повреждённых крыш жилых домов и обеспечению семей материалами для их замены.



Программа направлена на улучшение жилищных условий социально уязвимых и нуждающихся семей. Получателей помощи отбирала специальная комиссия в соответствии с установленными критериями.



После получения материалов жители уже начали заменять повреждённые кровли.



В рамках программы муниципалитет закупил около 30 000 м² листового металла общей стоимостью 320 826 лари.



На данный момент помощь получили около 200 семей, проживающих в муниципалитете Хелвачаури.



В муниципалитете заявили, что продолжат программы поддержки населения, направленные на улучшение жилищных условий.





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