|
|
|
В Хелвачаури около 200 семей получили материалы для ремонта повреждённых крыш
28.08.2026 14:27
В муниципалитете Хелвачаури завершилась выдача листового металла в рамках программы по выявлению повреждённых крыш жилых домов и обеспечению семей материалами для их замены.
Программа направлена на улучшение жилищных условий социально уязвимых и нуждающихся семей. Получателей помощи отбирала специальная комиссия в соответствии с установленными критериями.
После получения материалов жители уже начали заменять повреждённые кровли.
В рамках программы муниципалитет закупил около 30 000 м² листового металла общей стоимостью 320 826 лари.
На данный момент помощь получили около 200 семей, проживающих в муниципалитете Хелвачаури.
В муниципалитете заявили, что продолжат программы поддержки населения, направленные на улучшение жилищных условий.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна