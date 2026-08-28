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В Хелвачаури около 200 семей получили материалы для ремонта повреждённых крыш


28.08.2026   14:27


В муниципалитете Хелвачаури завершилась выдача листового металла в рамках программы по выявлению повреждённых крыш жилых домов и обеспечению семей материалами для их замены.

Программа направлена на улучшение жилищных условий социально уязвимых и нуждающихся семей. Получателей помощи отбирала специальная комиссия в соответствии с установленными критериями.

После получения материалов жители уже начали заменять повреждённые кровли.

В рамках программы муниципалитет закупил около 30 000 м² листового металла общей стоимостью 320 826 лари.

На данный момент помощь получили около 200 семей, проживающих в муниципалитете Хелвачаури.

В муниципалитете заявили, что продолжат программы поддержки населения, направленные на улучшение жилищных условий.


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