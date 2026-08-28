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В селе Насакирали Озургетского муниципалитета убита женщина
28.08.2026 15:34
В селе Насакирали Озургетского муниципалитета убита женщина. Случай произошёл сегодня.
По информации Министерства внутренних дел, по факту произошедшего начато расследование по статье 108 Уголовного кодекса (умышленное убийство). По их же информации, проводятся следственные мероприятия.
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