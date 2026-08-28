Шио III поздрвил с праздником Успения Пресвятой Богородицы

28.08.2026 15:37





«Дорогие отцы, матери, сестры и братья! Поздравляю вас с великим праздником Успения Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица перешла в вечный мир. Согласно преданию, Сам Господь Иисус Христос явился вместе со святыми ангелами, чтобы принять ее душу и вознести ее на небеса. Святые ангелы радовались, а люди скорбели, поскольку думали, что Божия Матерь оставила их, но Матерь Божия нас не оставила», — заявил Католикос-Патриарх, Архиепископ Мцхетский и Тбилисский и митрополит Бичвинтский и Цхум-Абхазский Шио III во время проповеди в Патриаршем соборе Сиони в Тбилиси по случаю праздника Мариамоба.



По его словам, как говорится в тропаре сегодняшнего праздника: «В Рождестве девство сохранила, в Успении мира не оставила».



«Богородица стала вечной нашей заступницей перед Богом, Матерью всего человечества и каждого из нас. В течение своей долгой земной жизни Матери Божией пришлось пережить много испытаний, скорби и страданий, но было у нее и много радостей. Последней из этих радостей стала весть о ее близкой кончине. Само это событие произошло в великом спокойствии, с великой радостью.



Дорогие сестры и братья, о чем заставляет нас задуматься день Успения Богородицы? О нашей смерти, которая ожидает каждого из нас. Что для большинства из нас означает смерть? Это нечто страшное, ужасное событие, порой кажущееся бессмысленным, о котором мы стараемся не только не говорить, но даже не думать. Почему так происходит? Потому что мы плохо понимаем, что такое кончина и смерть.



Вы знаете, что первый человек из-за греха подвергся смерти. С этого началась жизнь, полная испытаний и труда. Но пришедший в этот мир Сын Божий, Господь Иисус Христос, сделал так, что, если мы этого захотим, если человек этого пожелает, все это может остаться лишь названием.



Смерть для нас сегодня уже не является смертью — от нее осталось только название. Как прекрасно говорит святитель Иоанн Златоуст: даже само ее имя стало пустым. Мы больше не называем смерть смертью, а называем ее кончиной, успением, упокоением. Вспомним, что говорит Сам Господь Иисус Христос: «Лазарь, друг Мой, уснул, и Я иду разбудить его». Святой апостол Павел в одном из посланий говорит: «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших».



Вот чем является кончина. Это переход в лучший мир, в вечность. Как говорят святые отцы, это третье рождение человека для вечной жизни, то есть рождение в вечную жизнь. Как человек рождается телесно на этой земле, так же духовно рождается в таинстве Крещения, а после смерти рождается для вечной жизни.



К этому третьему рождению мы, к сожалению, очень плохо готовимся или вовсе не готовимся. Из-за непонимания третьего рождения у постели умирающего человека вместо благоговения и молитвенного настроя перед этой великой тайной очень часто царят тревога, суета и страх, а человека, уходящего в иной мир, нередко чрезмерно мучают медицинскими процедурами.



Дорогие сестры и братья, задумаемся сегодня над этим праздником. Задумаемся об этом третьем рождении, о тех великих минутах — как вы будете к ним готовиться. Да будет Матерь Божия нашей помощницей, заступницей и покровительницей в эти великие минуты и мгновения.



Еще раз поздравляю вас с великим праздником Успения Богородицы. Сегодня мы вспоминаем Католикоса-Патриарха всея Грузии Илию II, для которого это первое Успение Богородицы. Мы собираемся, молимся, нам не хватает его молитвы, его служения, его слов, его присутствия рядом с нами. Воззовем к Пресвятой Богородице, чтобы Она помогла его душе и даровала ей спасение.



Поздравляю вас! Да благословит и укрепит вас Бог. Да будет Матерь Божия вашей покровительницей и покровительницей ваших семей. По молитвам и заступничеству Богородицы да благословит, спасет, объединит и укрепит всю Грузию. Аминь», — заявил Шио III.







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