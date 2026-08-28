Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

После 6-дневных поисков в Тбилисском море найдено тело пропавшего 15-летнего подростка


28.08.2026   15:44


После 6-дневных поисков найдено тело пропавшего на Тбилисском море 15-летнего Умуда Софиева, - эту информацию «Интерпрессньюс» подтвердили в Службе управления чрезвычайными ситуациями.

По их же информации, пропавшего подростка водолазы обнаружили на глубине 30 метров.

«Водолазы Службы управления чрезвычайными ситуациями на глубине 30 метров нашли тело 15-летнего подростка, пропавшего несколько дней назад на Тбилисском море.

Поисковые работы велись в непрерывном режиме, с использованием всей соответствующей спасательной спецтехники и оборудования», - заявили в Службе управления чрезвычайными ситуациями.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна