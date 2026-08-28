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После 6-дневных поисков в Тбилисском море найдено тело пропавшего 15-летнего подростка
28.08.2026 15:44
После 6-дневных поисков найдено тело пропавшего на Тбилисском море 15-летнего Умуда Софиева, - эту информацию «Интерпрессньюс» подтвердили в Службе управления чрезвычайными ситуациями.
По их же информации, пропавшего подростка водолазы обнаружили на глубине 30 метров.
«Водолазы Службы управления чрезвычайными ситуациями на глубине 30 метров нашли тело 15-летнего подростка, пропавшего несколько дней назад на Тбилисском море.
Поисковые работы велись в непрерывном режиме, с использованием всей соответствующей спасательной спецтехники и оборудования», - заявили в Службе управления чрезвычайными ситуациями.
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