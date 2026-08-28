МВД: При первичном осмотре на теле абхазского блогера Даура Буава следов насилия не отмечается

28.08.2026 15:34





По информации Министерства внутренних дел, при первичном осмотре на теле абхазского блогера Даура Буава, которого нашли мёртвым в Тбилиси, следов насилия не отмечается.



Об этом «Интерпрессньюс» сообщили в Министерстве внутренних дел. По данным ведомства, тело Буава доставлено в Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, где проводится экспертиза.



Для справки, Даура Буава обнаружили мёртвым в жилой квартире в Тбилиси. Причина на данный момент неизвестна, однако, предположительно, Даур Буава скончался несколько дней назад. По неофициальной информации, в корпусе «стоял ужасный запах», из-за чего соседи вызвали бригаду спасателей.



Спасатели, войдя в квартиру, обнаружили абхазского блогера мёртвым.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, следствие ведется по статье 115 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





