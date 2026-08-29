|
|
|
Сильные дожди вызвали сход оползней и паводки в горных регионах Грузии
29.08.2026 13:23
Сильные дожди вызвали сход оползней и паводки в горных регионах Грузии, перекрыв проезд сразу по нескольким важным автомобильным трассам.
Движение на дорогах в Сванетии и Хевсурети оказалость парализовано.
Сошедшая оползневая масса и разлившаяся река снесли мост возле села Сакдари, на 98-м километре трассы Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили. Из-за этого для всех видов транспорта закрыли участок дороги Сакдари-Ласдили и Ушгули-Ласдили (км 185–190 дороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.
На 14-м километре трассы Жинвали-Барисахо-Шатили (возле села Тваливи) из-за обильных осадков также сошел оползень. Проезд всех видов автотранспорта временно запрещен, на месте работает спецтехника.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна