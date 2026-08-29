Сильные дожди вызвали сход оползней и паводки в горных регионах Грузии

29.08.2026 13:23





Сильные дожди вызвали сход оползней и паводки в горных регионах Грузии, перекрыв проезд сразу по нескольким важным автомобильным трассам.



Движение на дорогах в Сванетии и Хевсурети оказалость парализовано.



Сошедшая оползневая масса и разлившаяся река снесли мост возле села Сакдари, на 98-м километре трассы Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили. Из-за этого для всех видов транспорта закрыли участок дороги Сакдари-Ласдили и Ушгули-Ласдили (км 185–190 дороги Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили.



На 14-м километре трассы Жинвали-Барисахо-Шатили (возле села Тваливи) из-за обильных осадков также сошел оползень. Проезд всех видов автотранспорта временно запрещен, на месте работает спецтехника.





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