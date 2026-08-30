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Новые пассажирские терминалы появятся в аэропортах Грузии
30.08.2026 19:01
Объединение аэропортов Грузии объявило тендеры на строительство новых пассажирских терминалов в аэропортах Местии и Телави.
Новый терминал аэропорта Местии будет обслуживать около 50 тысяч пассажиров в год, также примерно на 50 тысяч пассажиров будет рассчитан и новый терминал аэропорта Телави.
Срок строительства в аэропорту Местии составляет 24 месяца, а в аэропорту Телави — 21 месяц.
Новые терминалы улучшат обслуживание пассажиров, будут способствовать развитию туризма и повышению внутренней мобильности в регионах, считают в ведомстве.
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