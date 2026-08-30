Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Новые пассажирские терминалы появятся в аэропортах Грузии


30.08.2026   19:01


Объединение аэропортов Грузии объявило тендеры на строительство новых пассажирских терминалов в аэропортах Местии и Телави.

Новый терминал аэропорта Местии будет обслуживать около 50 тысяч пассажиров в год, также примерно на 50 тысяч пассажиров будет рассчитан и новый терминал аэропорта Телави.

Срок строительства в аэропорту Местии составляет 24 месяца, а в аэропорту Телави — 21 месяц.

Новые терминалы улучшат обслуживание пассажиров, будут способствовать развитию туризма и повышению внутренней мобильности в регионах, считают в ведомстве.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна