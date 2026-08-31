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В Батуми столкнулись четыре автомобиля


31.08.2026   20:52


В Батуми на улице Качинских столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП повреждения получили четыре машины.

По имеющейся информации, водитель, который предположительно спровоцировал аварию, скрылся с места происшествия.

К счастью, никто не пострадал.

В МВД Грузии сообщили, что по факту начато административное производство. Обстоятельства аварии устанавливаются.


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