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В Батуми столкнулись четыре автомобиля
31.08.2026 20:52
В Батуми на улице Качинских столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП повреждения получили четыре машины.
По имеющейся информации, водитель, который предположительно спровоцировал аварию, скрылся с места происшествия.
К счастью, никто не пострадал.
В МВД Грузии сообщили, что по факту начато административное производство. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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