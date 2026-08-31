В Батуми столкнулись четыре автомобиля

31.08.2026 20:52





В Батуми на улице Качинских столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП повреждения получили четыре машины.



По имеющейся информации, водитель, который предположительно спровоцировал аварию, скрылся с места происшествия.



К счастью, никто не пострадал.



В МВД Грузии сообщили, что по факту начато административное производство. Обстоятельства аварии устанавливаются.





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