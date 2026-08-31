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GYLA частично возобновляет бесплатные юридические консультации
31.08.2026 20:48
С 1 сентября 2026 года Грузинская ассоциация молодых юристов (GYLA) частично возобновляет бесплатные юридические консультации благодаря добровольному участию сотрудников организации и адвокатов, членов её правления.
На данном этапе доступны:
● очные консультации в Тбилисском офисе GYLA — каждый четверг с 10:00 до 17:00;
● онлайн-консультации — подробная информация о порядке обращения ТУТ
GYLA работает с 1994 года, предоставляя юридическую помощь и защищая права человека. За 31 год организация оказала более 1,3 млн бесплатных юридических услуг и консультаций.
В марте 2026 года из-за сложившейся тяжёлой и репрессивной обстановки GYLA была вынуждена перейти в кризисный режим работы. В течение пяти месяцев юридическая помощь организации ограничивалась стратегическим судебным представительством.
Кроме того, в связи с действующими в Грузии ограничительными нормами, с 4 апреля 2026 года у GYLA не осталось ни одного действующего проекта.
Частичное возобновление консультаций стало возможным благодаря добровольной работе сотрудников GYLA и адвокатов, входящих в правление организации. В ассоциации отмечают, что в условиях усиливающихся репрессий и ослабления государственных институтов доступ к квалифицированной бесплатной юридической помощи приобретает особое значение.
GYLA выразила благодарность всем адвокатам и сотрудникам, которые предоставляют свои профессиональные знания, время и труд.
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