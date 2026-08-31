Петицию о бесплатных школьных обедах подали в парламент Грузии

31.08.2026 20:54





Бюро парламента передало 37 000 подписей, собранных движением Khma («Голос») в поддержку законопроекта о бесплатном школьном питании, в Комитет по процедурным вопросам для проверки их подлинности. Подписи собирали 45 дней, передает издание Publika.



Требование заключается во введении универсального бесплатного школьного питания во всех общественных школах Грузии и внесении с этой целью соответствующих изменений в Закон Грузии «Об общем образовании».



«Для рассмотрения нашей законодательной инициативы достаточно было собрать 25 000 подписей, однако мы собрали гораздо больше. Прежде всего потому, что это требование продиктовано реальными потребностями людей, и в его формировании должны были принять участие как можно больше человек. Впереди нас ждет следующая часть процесса — слушания нашей инициативы в парламентских комитетах и защита нашей позиции», — заявили в движении.



Бесплатное питание в школах — довольно заметная в Грузии инициатива. Ряд политических партий обещал воплотить ее в жизнь, а в 2024 году с этим требованием проходили акции.





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