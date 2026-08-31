Марта Кос: В процессе вступления в ЕС ведущие позиции сохраняют Черногория, Албания, Украина и Молдова

31.08.2026 20:37





Несмотря на результаты референдума в Исландии, процесс расширения Евросоюза продолжается, — об этом в интервью Bloomberg заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.



«К Европе появился новый интерес. После нескольких лет медленного прогресса процесс вновь пошёл вперёд», — заявила Кос.



По её словам, отказ Исландии относительно возобновления переговоров «вызывает сожаление».



«Думаю, для Исландии полноправное членство в Евросоюзе было бы лучшей гарантией того, чтобы получить больше выгоды от отношений с ЕС в будущем, поскольку полноправное членство предлагает гораздо больше, чем просто доступ к единому рынку и Шенгенской зоне», — отметила еврокомиссар.



При этом, по заявлению Марты Кос, лидирующие позиции в процессе вступления в ЕС сохраняют Черногория, Албания, Украина и Молдова.



«Европа привлекательна как никогда», — заявила Марта Кос.





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