Историческое село Велисцихе в Кахетии попробуют достроить со второй попытки

16.09.2026 15:08





В Грузии снова ищут подрядчика для реконструкции центральной части исторического села Велисцихе — одного из древнейших поселений региона Кахети. Проект начали еще в 2022 году, но прежний контракт расторгли из-за невыполнения обязательств подрядчиками.



Теперь Фонд муниципального развития объявил новый международный тендер стоимостью 28,6 млн лари. Проект финансируе тся при поддержке Азиатского банка развития (ADB), на завершение работ отводится 15 месяцев после подписания контракта.



Что собираются сделать:

• отреставрировать 55 объектов в исторической части села;

• восстановить фасад и первый этаж старого театра;

• благоустроить парк площадью 3,4 гектара;

• обновить автостанцию;

• привести в порядок центральную дорогу и небольшую Театральную площадь;

• восстановить тротуары, дорожное покрытие, водопроводные сети и другую инфраструктуру.



При реставрации обещают максимально сохранить характерные для исторической застройки Велисцихе архитектурные и декоративные элементы.





Велисцихе (ველისციხე) впервые упоминается в письменных источниках еще в V веке, во времена Вахтанга Горгасали. Поселение находилось на важном пути на восток и в раннем Средневековье было политическим центром Эрети и важной крепостью.



В центре села до сих пор сохранились памятники раннего Средневековья — остатки трехнефной базилики VI века и дворцово-крепостного комплекса IX–X веков.



Позднее Велисцихе развивалось как крупное кахетинское поселение, где особенно важную роль играло виноградарство. Здесь существовала целая система водяных мельниц, а историческая застройка отличалась характерной архитектурой.



Есть у Велисцихе и собственная театральная история: первые спектакли здесь начали ставить в 1885 году. Нынешний театр имени Васо Годзиашвили насчитывает уже более 130 лет.



Фонд муниципального развития начал проект в 2022 году. Прежний контракт стоимостью около 30 млн лари с совместным предприятием компаний Insisa и Java в итоге был расторгнут: фонд заявил, что подрядчики, несмотря на неоднократные предупреждения, не выполняли взятые обязательства.



Теперь оставшиеся работы выставлены на новый тендер за 28,6 млн лари. Прием предложений начнется 16 октября и завершится 20 октября.



Причем это не все планируемые вложения в Велисцихе: отдельно объявлен тендер еще на 30 млн лари на второй этап реконструкции и модернизации центральной дороги и прилегающей инфраструктуры.



Где находится Велисцихе и как туда добраться



Велисцихе находится в в муниципалитете Гурджаани, в самом винном месте Грузии, Алазанской долине — примерно в 110 км по дороге от Тбилиси и в 9–11 км от города Гурджаани. Село, с населением около 4 тысяч человек (перепись 2014 года)\, стоит непосредственно на трассе Телави–Бакурцихе.



На машине из Тбилиси дорога занимает примерно 1 час 40 минут. Ехать нужно в направлении Кахетии и Гурджаани; Велисцихе находится немного севернее Гурджаани, по дороге в сторону Телави.





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