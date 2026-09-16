Авария на газопроводе в Тбилиси: без газа остались 9000 абонентов

16.09.2026 15:11





Утром 16 сентября авария произошла на газопроводе на Кахетинском шоссе. В результате без газоснабжения остались 9000 абонентов в районах Самгори и Варкетили.



Восстановить газоснабжение обещают сегодня, с 15 до 22 часов. Tbilisi Energy просит не оставлять газовые краны открытыми, а при запахе газа в доме обращаться на горячую линию по номеру 114.





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