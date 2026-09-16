Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Авария на газопроводе в Тбилиси: без газа остались 9000 абонентов


16.09.2026   15:11


Утром 16 сентября авария произошла на газопроводе на Кахетинском шоссе. В результате без газоснабжения остались 9000 абонентов в районах Самгори и Варкетили.

Восстановить газоснабжение обещают сегодня, с 15 до 22 часов. Tbilisi Energy просит не оставлять газовые краны открытыми, а при запахе газа в доме обращаться на горячую линию по номеру 114.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна