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Более тысячи кандидатов претендуют на стажировку в прокуратуре Грузии
16.09.2026 15:28
В Грузии начался второй этап конкурса на прохождение стажировки в прокуратуре. Специализированное тестирование проходят 1 008 кандидатов.
Экзамены для будущих стажёров-прокуроров и следователей прокуратуры проводятся с 15 по 18 сентября.
Второй этап проходит в электронном формате. Участникам необходимо за 4 часа ответить на 100 тестовых заданий. Для прохождения в следующий этап нужно набрать не менее 75 баллов.
Сам конкурс состоит из трёх этапов:
• отбор заявок
• специализированное тестирование
• собеседование
Успешно прошедшие все этапы кандидаты сначала пройдут двухмесячный подготовительный курс, после чего будут назначены стажёрами в прокуратуре Грузии с полномочиями прокурора или следователя прокуратуры.
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