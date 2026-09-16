Более тысячи кандидатов претендуют на стажировку в прокуратуре Грузии

16.09.2026 15:28





В Грузии начался второй этап конкурса на прохождение стажировки в прокуратуре. Специализированное тестирование проходят 1 008 кандидатов.



Экзамены для будущих стажёров-прокуроров и следователей прокуратуры проводятся с 15 по 18 сентября.



Второй этап проходит в электронном формате. Участникам необходимо за 4 часа ответить на 100 тестовых заданий. Для прохождения в следующий этап нужно набрать не менее 75 баллов.



Сам конкурс состоит из трёх этапов:



• отбор заявок

• специализированное тестирование

• собеседование



Успешно прошедшие все этапы кандидаты сначала пройдут двухмесячный подготовительный курс, после чего будут назначены стажёрами в прокуратуре Грузии с полномочиями прокурора или следователя прокуратуры.





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