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Более тысячи кандидатов претендуют на стажировку в прокуратуре Грузии


16.09.2026   15:28


В Грузии начался второй этап конкурса на прохождение стажировки в прокуратуре. Специализированное тестирование проходят 1 008 кандидатов.

Экзамены для будущих стажёров-прокуроров и следователей прокуратуры проводятся с 15 по 18 сентября.

Второй этап проходит в электронном формате. Участникам необходимо за 4 часа ответить на 100 тестовых заданий. Для прохождения в следующий этап нужно набрать не менее 75 баллов.

Сам конкурс состоит из трёх этапов:

• отбор заявок
• специализированное тестирование
• собеседование

Успешно прошедшие все этапы кандидаты сначала пройдут двухмесячный подготовительный курс, после чего будут назначены стажёрами в прокуратуре Грузии с полномочиями прокурора или следователя прокуратуры.


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