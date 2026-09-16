Новый учебный год начался с новых правил: что меняется в государственных школах

16.09.2026 15:12





В государственных школах начался 2026–2027 учебный год. В первый класс в этом году зачислены 37 733 ученика. Вместе с началом занятий школы переходят и на ряд новых правил — от учебников и школьной формы до системы оценивания и помощи ученикам, которые испытывают трудности с учебой.



Новые учебники в этом году получили учащиеся I, V, VII, IX и X классов. Еще одно заметное изменение — школьная форма для первоклассников. Ее реализация началась с 1 сентября.



Но гораздо важнее изменения, которые касаются непосредственно учебного процесса.



Согласно обновленному национальному учебному плану, в течение семестра оценка ученика должна складываться из трех компонентов: домашних заданий, работы на уроке и итоговых заданий. Все три компонента имеют одинаковый вес.



Таким образом, результат ученика не должен определяться только контрольной или одной большой работой. В расчет берется и его регулярная работа в течение семестра.



При этом к итоговым заданиям предъявляются более конкретные требования. Они должны проверять не только то, насколько ученик запомнил материал, но и умеет ли он применять знания на практике и решать комплексные задачи. В качестве примеров приводятся эссе, проекты, исследования, полевые отчеты, творческие работы и анализ данных.



Важный момент — критерии оценки должны быть подготовлены заранее и доведены до ученика до выполнения задания. То есть школьник должен понимать, что именно от него требуется и по каким критериям будет оцениваться его работа.



Если ученик пропустил итоговое задание из-за отсутствия в школе, ему должны предоставить возможность его выполнить позднее. Конкретные сроки и формат такой пересдачи школа определяет самостоятельно в рамках своего учебного плана.



Для младших классов предусмотрен отдельный подход. В I–IV классах и в первом семестре V класса используется только формативное, то есть развивающее оценивание. Кроме того, домашние задания с I по VI класс также оцениваются только в развивающем формате.



Отдельно прописан механизм помощи детям, которые заканчивают год с низкими результатами. Если по какому-либо предмету годовая оценка ученика составляет менее 5,0, школа обязана предложить ему программу ремедиации до проведения осеннего экзамена.



По сути, речь идет о дополнительной возможности подтянуть знания до экзамена, а не просто зафиксировать неудовлетворительную оценку. Это особенно важно для тех случаев, когда проблема связана не с одним неудачным тестом, а с систематическими пробелами в знаниях.



Предусмотрена помощь и для учеников, которые из-за госпитализации не могут нормально продолжать учебу. В такой ситуации школа должна организовать обучение и оценивание в рамках программы ремедиации и/или домашнего обучения.



Есть и еще один важный нюанс. Если школа решит оценивать учеников по отдельному предмету только с помощью итоговых заданий, ей придется обосновать такое решение и согласовать его с соответствующим образовательным ресурс-центром.



В целом новые правила делают акцент на более равномерной оценке знаний: важны не только результаты контрольных, но и ежедневная работа, практическое применение знаний и способность ученика решать задачи.



Однако насколько эффективно эта система будет работать на практике, зависит уже не от формулировок в учебном плане. Учителям придется по-новому готовить задания и критерии оценки, школам — организовывать дополнительные программы для отстающих учеников, а родителям станет проще понимать, из чего складывается итоговая оценка ребенка.



Поэтому новый учебный год начинается не только с новых учебников и формы. Меняется сам подход к тому, как школа должна оценивать знания ребенка и что она обязана делать, если ученик не справляется с программой.





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