В Квемо Картли задержали женщину за принуждение внучки к заключению брака

09.10.2026 11:14





По обвинению в принуждении к заключению брака правоохранители задержали бабушку несовершеннолетней. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.



По данным ведомства, бабушка против воли своей несовершеннолетней внучки заставила её выйти замуж за односельчанина.



«Сотрудники Марнеульского районного управления департамента полиции Квемо Картли задержали по обвинению в принуждении несовершеннолетнего члена семьи к заключению брака одно лицо.



Следствием установлено, что обвиняемая, из мотива нетерпимости, на почве гендерной дискриминации, против воли своей несовершеннолетней внучки заставила её выйти замуж за мужчину-односельчанина.



В результате проведённых следственных мероприятий правоохранители задержали женщину в качестве обвиняемой.



Следствие ведётся по статье 11 прима 150 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает лишение свободы сроком до 4 лет», - говорится в информации.





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