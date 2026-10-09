Сотрудники Департамента миграции задержали 64 иностранных гражданина

09.10.2026 11:24





Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии провели специальные мероприятия по миграционному контролю по всей стране.



В результате комплексных мероприятий задержаны 64 иностранных гражданина, находившихся в стране нелегально. Среди них — граждане Иордании, Пакистана, Турции, России, Индии, Бангладеш, Азербайджана, Туркменистана, Китая, Таиланда и Узбекистана.



По информации МВД, в рамках специальных мероприятий по миграционному контролю сотрудники департамента проверили определённые локации и объекты различного назначения. Целью проверок было выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований.



Установлено, что задержанные находились на территории страны с нарушением требований закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».



В настоящее время задержанные помещены в центр временного размещения Департамента миграции. Проводятся соответствующие процедуры для их выдворения из страны.



Следует отметить, что с момента вступления в силу законодательных изменений сотрудники Департамента миграции в рамках специальных мероприятий по миграционному контролю проверили в общей сложности более 20 000 иностранных граждан.





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