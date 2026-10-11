На границе муниципалитетов Каспи и Мцхета обрушилась дорога

11.10.2026 19:02





На участке дороги сел Кавтисхеви — Ничбиси произошло обрушение. Повреждённый участок снял гражданский активист, курьер, Иракли Миладзе.



По его словам, в муниципалитете Мцхета заявили, что эта дорога не относится к их территории. В свою очередь, представители мэрии Каспи также утверждают, что дорога им не принадлежит.



Миладзе заявляет, что повреждения охватывают довольно большую территорию, и есть риск, что дорога обрушится и в других местах.



Qartli.ge отмечает, что дорогу на участке Кавтисхеви — Ничбиси построили в 2023 году.

На строительство участка протяжённостью около 7,4 км было потрачено 5,8 млн лари.



Кавтисхеви относится к муниципалитету Каспи, а Ничбиси к муниципалитету Мцхета. Таким образом, ответственность за состояние дороги остаётся неясной.





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