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На границе муниципалитетов Каспи и Мцхета обрушилась дорога
11.10.2026 19:02
На участке дороги сел Кавтисхеви — Ничбиси произошло обрушение. Повреждённый участок снял гражданский активист, курьер, Иракли Миладзе.
По его словам, в муниципалитете Мцхета заявили, что эта дорога не относится к их территории. В свою очередь, представители мэрии Каспи также утверждают, что дорога им не принадлежит.
Миладзе заявляет, что повреждения охватывают довольно большую территорию, и есть риск, что дорога обрушится и в других местах.
Qartli.ge отмечает, что дорогу на участке Кавтисхеви — Ничбиси построили в 2023 году.
На строительство участка протяжённостью около 7,4 км было потрачено 5,8 млн лари.
Кавтисхеви относится к муниципалитету Каспи, а Ничбиси к муниципалитету Мцхета. Таким образом, ответственность за состояние дороги остаётся неясной.
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