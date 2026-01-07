Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Папуашвили: Грузинский Мадуро сидит в руставской тюрьме № 12


07.01.2026   17:13


«Грузия не является глобальной державой, чтобы наша оценка глобальных процессов имела какое-то значение. Международной системы безопасности не существует — все действуют в соответствии со своими национальными интересами», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, Евросоюз как глобальная сила больше не существует и при такой политике никогда ею не станет.

«Вот на что мы должны обратить внимание, о чём должны задуматься. Вместо размахивания флагами иностранных государств нужно взять в руки флаг Грузии. Пусть каждый вернётся к грузинским ценностям. Мы уже увидели, к чему привели чужие ценности. Давайте позаботимся о грузинских ценностях, опираясь в том числе на то, о чём говорит Патриарх во вчерашней рождественской эпистоле — по многим проблемным вопросам, по языку ненависти, который существует в Грузии, и так будем смотреть в будущее», — заявил Шалва Папуашвили.

При этом, комментируя вопрос о возможном задержании президента Венесуэлы Мадуро, он добавил: «Грузинский Мадуро у нас сидит в руставской тюрьме № 12».


