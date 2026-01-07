Папуашвили: Грузинский Мадуро сидит в руставской тюрьме № 12

«Грузия не является глобальной державой, чтобы наша оценка глобальных процессов имела какое-то значение. Международной системы безопасности не существует — все действуют в соответствии со своими национальными интересами», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.



По его словам, Евросоюз как глобальная сила больше не существует и при такой политике никогда ею не станет.



«Вот на что мы должны обратить внимание, о чём должны задуматься. Вместо размахивания флагами иностранных государств нужно взять в руки флаг Грузии. Пусть каждый вернётся к грузинским ценностям. Мы уже увидели, к чему привели чужие ценности. Давайте позаботимся о грузинских ценностях, опираясь в том числе на то, о чём говорит Патриарх во вчерашней рождественской эпистоле — по многим проблемным вопросам, по языку ненависти, который существует в Грузии, и так будем смотреть в будущее», — заявил Шалва Папуашвили.



При этом, комментируя вопрос о возможном задержании президента Венесуэлы Мадуро, он добавил: «Грузинский Мадуро у нас сидит в руставской тюрьме № 12».







