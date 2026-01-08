Путин и Буш обсуждали Грузию в 2002 году - Архив национальной безопасности США

«Национальный архив безопасности» США публикует материалы о встрече Джорджа Буша и Владимира Путина, состоявшейся в Канаде в 2002 году, в ходе которой затрагивалась и тема Грузии.



Согласно архивным документам, заметки очень краткие и в определённой степени криптографичные.



По данным документов, разговор был классифицирован как «секретно/чувствительно» и был сосредоточен на ядерной программе Ирана, биологическом оружии и возможной реакции России на неспособность Грузии справиться с чеченскими и другими террористами, скрывающимися в Панкисском ущелье у границы с Россией.



Согласно архивным материалам, в завершение разговора Путин поднимает один из самых актуальных вопросов — укрытие чеченских/исламистских террористов в Грузии, в Панкисском ущелье. В документе отмечается, что Буш выразил полное понимание планов России нанести точечные удары или провести операции подразделений специального назначения в Панкиси, если правительство Шеварднадзе не сможет решить эту проблему. Он также согласился с характеристикой повстанцев как исламистских террористов, данной Путиным.



Президент Буш: Грузия — я знаю, что вы не считаете, что грузины способны справиться с этим. Они боятся совместных операций.



Президент Путин: Мы на этом не настаиваем.



Президент Буш: Они должны пойти и ловить убийц.



Президент Путин: Они этого не сделают.



Президент Буш: Позвольте мне оказать серьёзное давление. Если они не пойдут ловить их, мы можем придумать, как задержать убийц из «Аль-Каиды». Мы хотим их смерти. Моя обеспокоенность по поводу Грузии связана не с вашей целью. Мы понимаем все разговоры об угрозах для США и России с этой территории. Мы обязаны помочь вам в борьбе с ними.



Президент Путин: Всё должно быть открыто. Мы не будем осуществлять никаких передвижений на их территории. Но если эти действия заставят террористов перейти на нашу территорию, мы ждать не будем. Мы нанесём по ним удары в Грузии. Горы очень высокие. Если они перейдут горы, мы не сможем их поймать. Мы сделаем всё, чтобы избежать такой ситуации, но если увидим, что они движутся в нашу сторону, мы ударим. Я отдал приказ. Мы направляем войска, чтобы перекрыть границу.



Президент Буш: Вы за ними следите?



Президент Путин: Да.



Президент Буш: Сколько их?



Президент Путин: 200–300–500. Это было примерно год назад — они приблизились на расстояние около 5 километров. Мы постараемся этого избежать. Это не населённые районы. Что касается Грузии, мы не будем использовать войска. Мы хотели, но не будем. Мы знаем дома, где они живут.



Президент Буш: Нам нужно разработать план. Такой, о котором вы будете знать. Мы разработаем его совместно. План, который скажет грузинам, что им нужно делать… возможно, они не смогут этого сделать, но мы должны дать им шанс.



Президент Путин: Они не будут воевать, они вовлечены в торговлю наркотиками.



Президент Буш: Давайте назовём это блефом Шеварднадзе.



Президент Путин: Для нас достаточно скоординированных действий, чтобы понимать, что они собираются делать… в прошлый раз мы узнали об этом слишком поздно.



Президент Буш: Мы должны работать над этим вместе. Это очень хороший шанс. Если грузины не смогут, мы попробуем что-то другое.



Президент Путин: Мы не войдём на их территорию.



Президент Буш: Мы будем постоянно на связи. Мы разработаем стратегию.



Ранее «Национальный архив безопасности» США также опубликовал ещё один разговор Владимира Путина и Джорджа Буша, касающийся Грузии, датированный 6 апреля 2008 года. В ходе этого диалога Владимир Путин поднимает перед Джорджем Бушем вопрос расширения НАТО, при этом упоминая Грузию.





