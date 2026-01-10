Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузия занимает 33-е место в мире в списке самых сильных паспортов


10.01.2026   15:00


По данным Passport Index 2026 года, Грузия занимает 33-е место в мире в списке самых сильных паспортов, что означает, что граждане Грузии могут въезжать в 133 страны без визы или по упрощенной процедуре.

Для обладателей паспорта Грузии безвизовый въезд действует в 79 странах, в 50 странах они получают визу в аэропорту, а в четырех странах им требуется электронное разрешение. Гражданам Грузии необходимо получить визу для посещения 65 стран, включая США и Японию.

В том же рейтинге за 2023-2024 годы Грузия занимала 32-е место по показателю въезда в 135 стран без визы, в 2022 году Грузия — 34-е место в том же рейтинге, а в 2021 году — 35-е, 2017 году Грузия занимала 45-е место в рейтинге.


