Гарибашвили приговорен к 5 годам тюремного заключения - оформлено процессуальное соглашение

12.01.2026 16:42





Прокуратура Грузии оформила процессуальное соглашение с бывшим премьер-министром Ираклием Гарибашвили – в качестве вида и меры наказания ему определено лишение свободы на 5 лет.



«Прокуратура Грузии оформила процессуальное соглашение с обвиняемым Ираклием Гарибашвили, согласно которому бывшему премьер-министру за преступление, предусмотренное частью 3 статьи 194 УК Грузии, определено наказание в виде 5 лет лишения свободы.



Ему также в качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 1 миллиона лари. У него также будет конфискована в пользу государства денежная сумма, полученная в результате преступной деятельности и изъятая во время обыска в его доме.



Ираклий Гарибашвили признает совершенное преступление и соглашается с условиями процессуального соглашения. Ходатайство прокуратуры о процессуальном соглашении уже удовлетворено судом», - говорится в информации прокуратуры.





