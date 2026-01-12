|
Гарибашвили приговорен к 5 годам тюремного заключения - оформлено процессуальное соглашение
12.01.2026 16:42
Прокуратура Грузии оформила процессуальное соглашение с бывшим премьер-министром Ираклием Гарибашвили – в качестве вида и меры наказания ему определено лишение свободы на 5 лет.
«Прокуратура Грузии оформила процессуальное соглашение с обвиняемым Ираклием Гарибашвили, согласно которому бывшему премьер-министру за преступление, предусмотренное частью 3 статьи 194 УК Грузии, определено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Ему также в качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 1 миллиона лари. У него также будет конфискована в пользу государства денежная сумма, полученная в результате преступной деятельности и изъятая во время обыска в его доме.
Ираклий Гарибашвили признает совершенное преступление и соглашается с условиями процессуального соглашения. Ходатайство прокуратуры о процессуальном соглашении уже удовлетворено судом», - говорится в информации прокуратуры.
