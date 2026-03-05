Грузинская делегация встретилась с представителем Совета нацбезопасности США в Вашингтоне

05.03.2026 13:27





Председатель комитета парламента Грузии по внешним отношениям Николоз Самхарадзе встретился с заместителем советника Совета национальной безопасности США Эндрю Бейкером в Вашингтоне. Встречу сопровождали посол Грузии в США Тамар Талиашвили и спецпомощник президента США Чарльз Джей МакЛафлин IV, сообщает пресс-служба парламента.



Главной темой встречи стало восстановление стратегического партнерства между Грузией и США. Самхарадзе отметил необходимость «оздоровления» отношений и обсуждал региональные угрозы, включая ситуацию в Иране и влияние событий на Южный Кавказ, а также процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.



По словам парламентария, обсуждались также «тяжелые ошибки недавнего прошлого», которые он охарактеризовал как вмешательство США во внутренние дела Грузии. Самхарадзе подчеркнул «очень позитивный характер» диалога и выразил надежду на успешные шаги в ближайшем будущем.



«Мы надеемся, что эта встреча и тот дух, в котором она прошла, позволят в будущем предпринять достаточно успешные шаги», – заявил Самхарадзе по итогам встречи.



Стратегическое партнерство между США и Грузией остается замороженным второй год по решению администрации президента Джо Байдена. Представители правящей партии «Грузинская мечта», часть из которых находится под американскими санкциями, надеются, что администрация Дональда Трампа пересмотрит эту политику.



На этой неделе грузинская делегация отправилась в США для участия в форуме «Альянс суверенных наций» (Alliance of Sovereign Nations), куда ее пригласила республиканский конгрессмен Анна Паулина Луна. В русскоязычной среде она известна резкой критикой американской поддержки Украины, а также поддержкой выхода США из НАТО и продвижением «торговых и мирных отношений» с Россией.



Как заявляют организаторы, форум собрал представителей бизнеса, политики и академической среды для обсуждения глобальных вызовов с акцентом на право стран защищать свой суверенитет. Среди участников обильно представлены европейские правые силы, включая, например, «Альтернативу для Германии».



На фоне замороженного стратегического партнерства и продолжающихся санкций против отдельных представителей грузинской власти в Тбилиси воспринимают любой контакт с США как политический сигнал. В правящей «Грузинской мечте» неоднократно заявляли, что считают формировании позиции Трампа по ситуации в стране – частью его борьбы с Deep State.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





