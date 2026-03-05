Член Бундестага Германии назвал принятые в Грузии законодательные поправки атакой на гражданское общество

05.03.2026





«Авторитарные правители в Грузии превращают когда-то существовавший на Южном Кавказе «маяк демократии» в однопартийную диктатуру и разрушают европейское будущее страны», пишет в социальной сети X член Бундестага Робин Вагенер.



Он комментирует принятые 4 февраля грузинским парламентом изменения в закон «о грантах» и называет их «ещё одной прямой атакой на демократическое гражданское общество и политическую оппозицию».



«Согласно новым изменениям в законе «о грантах», любое сотрудничество между организациями гражданского общества и международными партнёрами подлежит предварительному согласованию с правительством и фактически вызывает подозрение.



Лица, получающие иностранное финансирование, в течение восьми лет не смогут присоединяться к какой-либо политической партии или движению и, таким образом, будут исключены из политической конкуренции. Новое уголовное преступление – «экстремизм против конституционного строя» — сформулировано настолько расплывчато, что под него может подпасть даже законная критика «Грузинской мечты».



Принятые сегодня в Грузии поправки к закону представляют собой очередную прямую атаку на демократическое гражданское общество и политическую оппозицию. Более того, в Грузии по политически мотивированным причинам в заключении находятся более 100 человек, в том числе журналисты, такие как лауреат премии Сахарова Мзия Амаглобели, а также ведущие оппозиционные политики. «Грузинская мечта» систематически пытается запугать, заключить в тюрьму и заставить замолчать своих критиков внутри страны.



Я призываю к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных в Грузии. Мы твердо поддерживаем народ Грузии, который, несмотря на огромные риски, продолжает неустанно бороться за свободу, демократию и европейское будущее своей страны.», — заявил немецкий депутат.





