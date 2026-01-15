|
Немецкая ассоциация исследований Восточной Европы раскритиковала планируемую в Грузии реформу высшего образования
15.01.2026 14:19
Немецкая ассоциация исследований Восточной Европы опубликовала открытое письмо, в котором выступила с жёсткой критикой планируемой в Грузии реформы высшего образования.
В письме подчёркивается, что целью реформы является полное подчинение университетов государственному контролю и выведение Грузии из европейской системы высшего образования.
В открытом письме также отмечается:
▪️ Реформа приведёт к академической изоляции и разрыву с международными партнёрствами, в том числе с ВУЗами Германии
▪️ Реформа «противоречит духу свободного образования» и разрушает академическую независимость
▪️ Немецко-грузинские университетские связи, существующие более 100 лет, окажутся под угрозой
В письме подчёркивается, что это часть общего авторитарного курса властей Грузии — давления на гражданское общество, медиа и университеты.
Ассоциация выразила солидарность с грузинскими учёными, выступающими за свободу образования, и призвала правительство Германии чётко разъяснить правительству Грузии последствия академической и образовательной самоизоляции страны.
