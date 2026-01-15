Немецкая ассоциация исследований Восточной Европы раскритиковала планируемую в Грузии реформу высшего образования

15.01.2026 14:19





Немецкая ассоциация исследований Восточной Европы опубликовала открытое письмо, в котором выступила с жёсткой критикой планируемой в Грузии реформы высшего образования.



В письме подчёркивается, что целью реформы является полное подчинение университетов государственному контролю и выведение Грузии из европейской системы высшего образования.



В открытом письме также отмечается:

▪️ Реформа приведёт к академической изоляции и разрыву с международными партнёрствами, в том числе с ВУЗами Германии

▪️ Реформа «противоречит духу свободного образования» и разрушает академическую независимость

▪️ Немецко-грузинские университетские связи, существующие более 100 лет, окажутся под угрозой



В письме подчёркивается, что это часть общего авторитарного курса властей Грузии — давления на гражданское общество, медиа и университеты.



Ассоциация выразила солидарность с грузинскими учёными, выступающими за свободу образования, и призвала правительство Германии чётко разъяснить правительству Грузии последствия академической и образовательной самоизоляции страны.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





