Вольский: Люди, которые не покаялись, не заслуживают никакого помилования

17.01.2026 19:00





То, что заранее отказываются от помилования, хотя не знают, будут ли они помилованы или нет, или стоит ли этот вопрос вообще, в очередной раз указывает на то, что действовал, действует определенный сценарий, и в ближайшем будущем он не изменится, и у каждого своя роль в этом сценарии, - указанное заявление сделал первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольской.



По его словам, прежде, чем Михаил Кавелашвили примет окончательное решение о помиловании, он должен считаться со многими вопросами.



«Вообще, президенты, которые были в Грузии раньше, Георгий Маргвелашвили и Саломе Зурабишвили, они не считались ни с чьим мнением по помилованию. Положение, ситуация требует консультаций, наверное, должны быть известны мнения МВД, партийных групп, общества, какой анализ делается на информационном поле, в целом, какие процессы проходят, Михаил Кавелашвили должен считаться со многими вопросами, прежде, чем примет окончательное решение. В том числе люди, которые не покаялись, не задумались, не оценило положение и по-прежнему противостоят Грузии теми же методами, придерживаются той же жесткой позиции, ориентированной на кровопролитие, не заслуживают никакого помилования, с другой стороны, есть и такие, кто полагает, что это помилование может дать кому-то повод задуматься, досконально проанализировать ситуацию и сделать надлежащие выводы, посмотрев на процессы, которые проходят в мире, и несчастья в отдельных регионах и по всему миру и в самом центре Европы... президент должен проанализировать и одно направление, и другое...



В мире довольно сложная ситуация, и в нашей стране хотят создать такую же ситуацию, здесь речь уже не идет о покаянии, здесь речь идет о том, что люди взяли на себя конкретную роль по организации беспорядков, революции, и они ни в коем случае не хотят ее уступать. То, что заранее отказываются от помилования, хотя не знают, будут ли они помилованы или нет, или стоит ли этот вопрос вообще, в очередной раз указывает на то, что действовал, действует определенный сценарий, и в ближайшем будущем он не изменится, и у каждого своя роль в этом сценарии, и мы, все стороны общества, должны раз и навсегда определиться, мы поддерживаем оппозицию или большинство, что нужно стране. Нужна ей такая же ситуация, как в Украине, или необходимо сохранить стабильность и спасти свою страну», - заявил Вольский.





