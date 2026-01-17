Посол Германии встретился с членами «Молодежного объединения Грузии»

15 января в посольстве Германии я встретился с представителями «Молодежного объединения Грузии» и опубликовал фото. Сегодня же телеканалы «Имеди» и «Рустави 2» завили о том, что встреча была «тайной», и имело место поощрение «иранского радикального сценария». Это совершенная ложь. Ничего подобного не обсуждалось. От лица Германии я опровергаю эту агрессивную дезинформацию, - об этом в социальной сети пишет посол Германии в Грузии Петер Фишер.



По его словам, на встрече речь шла «о беспокойстве молодежи в связи с тем, что путь к Евросоюзу оказался заблокирован».



«Мы говорили о беспокойстве молодежи в связи с реформой образования, глубоко поляризированной среде, где инакомыслие провозглашается изменой, реально же, это является сутью демократии. Для хорошего будущего нам нужна вся молодежь», - пишет Фишер.



Проправительственные телекомпании «Имеди» и «Рустави 2" распространили информацию о том, что 15 января в посольстве Германии в Грузии посол Германии Петер Фишер встретился с «членами разных группировок радикальной оппозиции».



«По существующей информации, Петер Фишер говорил с активистами оппозиции о необходимости радикализации процессов и пояснил им, что наличие жертв повлечет за собой массовый и радикальный протест, и привел в пример ситуацию в Иране», - говорится в информации указанных телеканалов.





